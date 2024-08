Stand: 02.08.2024 13:49 Uhr Einsprüche gegen Stadtvertreter-Wahl in Neubrandenburg

Gegen das Wahlergebnis der Stadtvertretung in Neubrandenburg gibt es drei Einsprüche. Die Partei "Die Basis" hat ihre Zweifel an der in zwei Etappen durchgeführten Wahl fristgemäß angezeigt. Darüber hinaus haben nach Angaben der Wahlleiterin Heike Rathsack zwei Wähler Einspruch eingelegt, die bei der Durchführung der Wahl Fehler bzw. Versäumnisse festgestellt haben wollen. Die Doppel-Wahl war vom Innenministerium angeordnet worden, nachdem in einem Wahlbereich der Stadt fehlerhafte Stimmzettel versandt worden waren. Wie genau es in der Angelegenheit weitergeht, steht noch nicht fest. Die Stadtvertretung soll auf ihrer konstituierenden Sitzung Anfang September entscheiden, ob die Wahl überprüft wird oder die Einsprüche als unbegründet zurückgewiesen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte