Stand: 10.07.2024 14:46 Uhr Ehlertsche Mühle Woldegk wird untersucht

Für die bauhistorische Untersuchung der Ehlertschen Mühle in Woldegk stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 7.000 Euro bereit. Die Ehlertsche Mühle bildet mit zwei weiteren Windmühlen, der Holländermühle Ramme und der Museumsmühle auf dem Mühlenberg in Woldegk ein einzigartiges Ensemble. Die Ehlertsche Mühle wurde 1886 von der Gutsanlage Brohm auf den Mühlenberg nach Woldegk umgesetzt. Das technische Denkmal ist deshalb in wesentlichen Teilen älter als 1886, das genaue Baujahr ist jedoch bislang unbekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.07.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte