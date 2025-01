Stand: 06.01.2025 07:20 Uhr Drei Lkw auf der A11 und der A20 verunglückt

Zwischen Nadrensee und Penkun sind auf der A11 kurz hintereinander zwei Lkw verunglückt. In beiden Fällen kamen die Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhren in die Schutzplanken. Laut Polizei könnte Glätte eine Rolle gespielt haben. Ein Lastwagen kippte auf die Seite. Die Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Dafür wurde die Fahrbahn in Richtung Berlin komplett gesperrt. Der entstandene Schaden wird zusammen auf rund 90.000 Euro geschätzt. Auch auf der A20 zwischen Jarmen und Anklam kam ein Lkw von Fahrbahn ab. Für die Bergung musste ein Fahrstreifen gesperrt werden.

