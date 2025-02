Stand: 14.02.2025 07:51 Uhr Drei Glätte-Unfälle in der Seenplatte

Am Freitagmorgen hat es drei witterungsbedingte Unfälle im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gegeben. Wie die Polizei mitteilt, ist in Basedow ein Pkw in einen Graben gerutscht und dabei gegen einen Baum gefahren. In Neubrandenburg hat ein Autofahrer eine Laterne in der Woldegker Straße gerammt. Auch in Neubrandenburg sind in der Bergstraße ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen. Alle Fahrer verletzten sich nicht. Es sind jedoch Sachschäden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer um eine umsichtige Fahrweise.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte