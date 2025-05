Stand: 02.05.2025 12:47 Uhr Digitales Polizeirevier nimmt in Neubrandenburg Arbeit auf

Das digitale Polizeirevier in Mecklenburg-Vorpommern hat am Freitag offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Es gehört zum Polizeipräsidium Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) und bündelt ab sofort die Bearbeitung von Online-Anzeigen an einem Ort. Damit sei ein neues Kapitel in der digitalen Modernisierung der Landespolizei aufgeschlagen worden, so Innenminister Christian Pegel (SPD). Die rund 25.000 jährlich eingehenden Online-Anzeigen sollen schneller bearbeitet und Kriminalkommissariate und Einsatzleitstellen im Land spürbar entlastet werden. Das Digitale Polizeirevier startet mit sieben Mitarbeitenden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte