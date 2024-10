Stand: 10.10.2024 16:30 Uhr Diebe haben es auf Transporter mit Werkzeugen abgesehen

Die Polizei Neubrandenburg warnt vor Dieben, die es auf Werkzeuge und Arbeitsmaschinen abgesehen haben. Betroffen seien Firmentransporter. Sie würden nachts aufgebrochen, auch in Dörfern. Laut Polizei wissen die Diebe, dass Mitarbeiter oder Firmenbesitzer ihre Dienstfahrzeuge oft mit nach Hause nehmen und dort auch über einen längeren Zeitraum stehen lassen. In Klein Vielen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stand das Firmenauto über das Wochenende. Unbekannte stahlen Werkzeug im Wert von 4.000 Euro und richteten am Transporter einen Schaden von 1.000 Euro an. In einem weiteren Fall brachen Unbekannte einen Transporter in Mölln auf und stahlen Werkzeuge im Wert von rund 6.700 Euro. Die Polizei rät Transporter in einer Garage zu parken.

