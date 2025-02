Stand: 14.02.2025 06:05 Uhr Diebe erbeuten zehntausende Euro bei Einbruch in Mirow

Aus einem Einfamilienhaus in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Unbekannte bei einem Einbruch mehrere 10.000 Euro gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter zwischen Dienstag und Donnerstag das Haus in der Rudolf-Breitscheid-Straße aufgesucht und das Geld aus einem Waffenschrank entwendet. Waffen haben sich nicht in dem Schrank befunden. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeugen.

