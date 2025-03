Stand: 24.03.2025 07:06 Uhr Die Feuerwehr trainiert in Neubrandenburg

Die Feuerwehr in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) rückt in dieser Woche öfter aus. Grund ist eine Ausbildungswoche. Daran nehmen künftige Führungskräfte der sechs Berufsfeuerwehren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Brandschutzdienststellen des Landes teil. Bis Freitag sind jeden Tag Einsatzübungen geplant. Dabei komme es auch zu Fahrten mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt. Eingesetzt werden Fahrzeuge der Landesfeuerwehrschule für Brand- und Katastrophenschutz. Sie ist an der Trainingswoche als Kooperationspartner beteiligt. Der reguläre Dienstbetrieb der beiden Freiwilligen Feuerwehren und der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg sei in vollem Umfang sichergestellt, so der Brandschutzbeauftragte der Stadt Christian Mielke.

