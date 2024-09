Stand: 16.09.2024 13:29 Uhr Deutsch-polnische Grenze: Wieder viele unerlaubte Einreisen

Am vergangenen Wochenende sind 47 Menschen unerlaubt aus Polen nach Mecklenburg-Vorpommern eingereist. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei in Pasewalk mit. Insgesamt seien Menschen aus acht Nationen aufgegriffen worden. Allein 25 somalische Staatsangehörige waren in drei Gruppen unter anderem in Schwennenz bei Löcknitz, in Ahlbeck auf der Insel Usedom und in Wolgast unterwegs. Dabei seien auch acht Jugendliche gewesen, die dem Jugendamt Vorpommern-Greifswald übergeben wurden. Auch sechs Menschen aus Bangladesh, fünf Äthioper und zwei Afghanen seien aufgegriffen wurden. Ein Teil der unerlaubt Eingereisten wurden nach Polen zurückgewiesen. Die Anderen seien in die Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz geschickt worden.

