Demmin will sein Hafenviertel neu gestalten

Wohnen und Tourismus direkt an der Peene - mit diesem Thema beschäftigt sich die Stadt Demmin. Erstmals ist den Stadtvertretern ein Konzept zur Entwicklung des Peeneufers vorgestellt worden. Dieses sieht eine Gestaltung in Fünf-Jahres-Schritten vor. Zuerst sollen bis 2030 ein Restaurant und erste Wohnhäuser entstehen. Außerdem soll ein Teil des Klänhammer-Speichers zum Regionalmuseum umgebaut werden. Die Stadt hatte den ehemaligen Getreidespeicher im vergangenen Jahr gekauft. Im zweiten Schritt ist ein neues Hafenbecken für Urlauberboote geplant. Im ältesten Teil des Speichers soll ein Hotel einziehen. Außerdem sind bis 2040 noch fast 80 Wohnungen im Hafenviertel vorgesehen. Ungeklärt ist bisher die Finanzierung. Allein die städtischen Investitionen würden bei fast 40 Millionen Euro liegen. Die Stadt braucht Fördermittel von Bund und Land. Vorbilder sind laut Bauamtsleiter Schmidt die sanierten Hafenflächen in Waren und Neustrelitz.

