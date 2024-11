Stand: 06.11.2024 08:46 Uhr Demmin: Trinkwasser wird abgestellt

In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und mehreren Ortschaften in der Umgebung wird in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag das Trinkwasser abgestellt. Grund sind Bauarbeiten im Bereich der Bahnhofstraße in Demmin. Diese werden Mittwochabend, 21 Uhr, bis Donnerstagmorgen, etwa 5 Uhr, dauern. Betroffen ist das gesamte Stadtgebiet von Demmin bis zur Loitzer Straße, außerdem sind die Ortschaften Lindenhof, Lindenfelde, Vorwerk, Zachariae, Dorotheenhof, Siebeneichen, Sanzkow Siedenbrünzow, Klenz, Heidekrug, Vanselow, Pensin, Quitzerow, Karlshof und Jägerhof ohne Trinkwasser.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 06.11.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte