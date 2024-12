Stand: 11.12.2024 17:50 Uhr Demmin: Schulkinder von Unbekannten angesprochen

Erneut hatte ein Schulkind in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine unangenehme Begegnung mit einem Erwachsenen. Der Junge war am Mittwochmorgen auf dem Weg zum Unterricht, als ein Mann ihn aus einem Auto heraus angesprochen hatte und ihm anschließend zu Fuß bis zur Schule folgte, so die Polizei. Bereits am Montag hatte ein junges Mädchen in Demmin ähnliches geschildert. Ihr stellte sich ein Mann in den Weg, als sie zur Schule gehen wollte. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,70 m bis 1,80 m groß. Er trägt einen kurzen Bart und war mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer Jogginghose sowie roter Mütze bekleidet.

