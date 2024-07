Stand: 11.07.2024 09:24 Uhr Demmin: Neuer Stadtpräsident

Nach den Kommunalwahlen ist die Stadtvertretung in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erstmalig am Mittwochabend zusammengekommen. Die AfD ist mit neun Sitzen stärkste Kraft, gefolgt von der CDU mit acht Sitzen. Die Unabhängige Wählergemeinschaft hat fünf Sitze, die Fraktion aus Die Linke und SPD hat drei Sitze in der Stadtvertretung. Neuer Präsident ist Eckhardt Tabbert von der Unabhängigen Wählergemeinschaft Demmin. Er hat sich gegen Christiane Sack (CDU) durchsetzen können. Erste Stellvertreterin ist Anne Siemonsmeier von der AfD. Sack (CDU) wird zweite Stellvertreterin.

