Stand: 15.11.2024 06:55 Uhr Dargun: Käse-Produktion endet im Januar

Die Zentralkäserei der Deutschen Milchkontor GmbH (DMK) stellt Ende Januar 2025 endgültig ihre Produktion in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein. Nach Angaben einer Unternehmenssprecherin soll das Werk einige Monate später, Ende Juni, schließen. Für die rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien gute, individuelle Lösungen gefunden worden, heißt es weiter. An den Gesprächen beteiligt waren der Betriebsrat und die Gewerkschaft NGG. Einerseits sollen Abfindungen ausgezahlt werden, zudem gäbe es Stellen in den Werken in Altentreptow und Waren. In der Käserei in Waren sollen auch die Auszubildenden unterkommen. Laut Jörg Dahms von der NGG sei alles sehr sozial abgelaufen. Er kritisiert jedoch, dass die untere Ebene Management-Fehler ausbaden müsste und nach der Käserei in Bergen erneut ein ostdeutsches Werk schließen muss. Was mit dem Werk passieren soll, ist nach Angaben der Molkerei noch unklar. Man sei mit der Stadt Dargun im Gespräch. Grund für die Schließung sind drastisch gesunkene Milchliefermengen. Mehr als 500 Landwirte hatten ihre Lieferverträge aufgrund geringer Milchpreise mit dem Deutschen Milchkontor gekündigt. Die Molkerei in Dargun hat eine lange Tradition - seit mehr als 130 Jahren wird dort Käse hergestellt.

