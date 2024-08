Stand: 14.08.2024 18:08 Uhr DRK bietet besonderen Schwimmkurs für Kinder in der Seenplatte

In den Sommerferien ist die Nachfrage nach Schwimmkursen für Kinder besonders hoch. Doch vielerorts sind die Kapazitäten bereits ausgeschöpft. Freie Kurse gibt es unter anderem noch in Waren und Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte).

Noch immer können viele Kinder nicht schwimmen, so Ronny Möller vom DRK. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte bietet das DRK einen besonderer Kurs an: "Wassergewöhnung". Dieser solle primär dazu dienen, bei Kindern das Vertrauen in Wasser zu fördern. Dann könne auch mit dem Schwimmenlernen begonnen werden.

