Stand: 29.01.2025 10:39 Uhr Bundespolizei stellt wertvolle Fahrzeuge sicher

Die Bundespolizei hat an der deutsch-polnischen Grenze zwei gestohlene Autos sichergestellt, die nach Polen gebracht werden sollten. An der Autobahn-Anschlussstelle Schmölln war ein Pole mit einem Wohnmobil im Wert von 55.000 Euro unterwegs, welches vorher in Ribnitz-Damgarten gestohlen worden war. Das Fahrzeug war mit einem mechanischen Überdrehwerkzeug gestartet worden. Außerdem wurde in Pasewalk ein Weißrusse mit einem Toyota im Wert von etwa 15.000 Euro angehalten. Der Besitzer des Autos in Berlin hatte den Diebstahl noch gar nicht bemerkt.

