Bund fördert Moor-Projekt in Malchin mit 1,6 Millionen Euro

Die Stadt Malchin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), das Wasserwerk der Zukunft e.V. sowie die Agrotherm GmbH bekommen bis 2027 fast 1,6 Millionen Euro vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Damit soll das Projekt “MOOReturn - Moor-Klimaschutz und Wertschöpfung verbinden durch Moor-Revitalisierung und Paludikultur” gefördert werden. Dabei geht es um die Wiedervernässung von Moorflächen rund um Malchin und die Nutzung der Moorpflanzen. Die sollen dann in einem Werk zu Zellulose für die Papier- und Baustoffindustrie aufgearbeitet werden sowie Kunststoffe ersetzen, so der Geschäftsführer der Agrotherm GmbH, Bork. Auch die Universitäten Greifswald, Rostock und Bonn sowie die Succow-Stiftung beteiligen sich am Projekt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte