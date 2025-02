Stand: 11.02.2025 17:41 Uhr Bürgerbeauftragter will Pasewalkerin bei Mietproblem helfen

Weil die Miete der Frau 40 Euro über dem Wert liegt, den das Jobcenter zahlen will, droht ihr ein Umzug. Dies ist eines der Probleme, mit denen sich Menschen in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) an den Bürgerbeauftragten des Landes, Christian Frenzel gewandt haben. Der Bürgerbeauftragte ist zuversichtlich, für die Mieterin eine Lösung zu finden. Schließlich müsste das Jobcenter sonst die Umzugskosten tragen. Weitere Themen in der Sprechstunde waren laut Frenzel die neu berechnete Grundsteuer, Glasfaseranschlüsse für schnelles Internet und Leistungskürzungen durch das Job-Center. Die Menschen wenden sich häufig mit Fragen zum Bürgergeld, zur Grundsicherung im Alter und zum Wohngeld an den Bürgerbeauftragten. Gemeinsam mit den zuständigen Stellen versucht er, Lösungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zu finden. Wer den Bürgerbeauftragten sprechen möchte, kann das bei den etwa 45 Sprechtagen im Jahr an verschiedenen Orten im Land tun.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 11.02.2025 | 18:30 Uhr