Bröllin: Detect Classic Festival vereint Klassik und Elektro

Bis Sonntag erklingen auf dem alten Gutshof Schloss Bröllin bei Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) Chorgesänge, elektronische Beats und klassische Musik. Das Detect Classic Festival vereint verschiedene Grenres und widmet sich in diesem Jahr vor allem dem Thema Stimme. Sie diene als Instrument und ermögliche es, Botschaften in Form von Protestsongs oder Hymnen zu verbreiten, so die Veranstalter. Gewaltige Stimmen gibt es auf dem Festival viele. Unter anderem Chöre aber auch Autorinnen, die zu Lesungen und anschließenden Diskussionen einladen - weit ab der Tanzfläche. Der NDR unterstützt das Detect Classic Festival im Rahmen der Kulturförderung.

