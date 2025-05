Stand: 16.05.2025 14:39 Uhr Alt Rehse: Ausstellung über "Gesundheitsämter im Nationalsozialismus"

"Gesundheitsämter im Nationalsozialismus" ist das Thema einer neuen Sonderausstellung im Gedenkort Alt Rehse (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) am Tollensesee. Sie ist seit Freitag geöffnet. Die Gesundheitsämter waren im Nationalsozialismus die Schaltzentralen der Erb- und Rassenhygiene. Sie organisierten, was die NSDAP-geführte Regierung beschlossen hatte: die Vernichtung unwerten Lebens. Dazu gehörten zum Beispiel behinderte Menschen und Homosexuelle. In Alt Rehse befand sich die Ärzteschule des Deutschen Reichs. Dort wurden auch die Verantwortlichen in den Gesundheitsämtern ausgebildet. Am Sonntag gibt es zu der neuen Ausstellung eine Sonderführung. Anlass ist der internationale Museumstag.

