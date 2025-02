Stand: 10.02.2025 07:30 Uhr Briefwahllokale in der Seenplatte öffnen heute

In vielen Städten und Gemeinden in der Mecklenburgischen Seenplatte kann ab heute für die Bundestagswahl abgestimmt werden. Gleichzeitig beginnt der Versand der Briefwahlunterlagen. Die Nachfrage ist groß, bestätigten die Verwaltungen beispielsweise in Neubrandenburg, Friedland und Waren. Alle drei Städte schließen für einen oder mehrere Tage ihren Bürgerservice oder das Einwohnermeldeamt. Die Unterlagen müssen eingetütet und verschickt werden, dazu werden zahlreiche Mitarbeiter gebraucht. Allein in Neubrandenburg sind bereits 8.500 Anträge auf Briefwahl eingegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 10.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte