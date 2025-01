Stand: 05.01.2025 10:35 Uhr Borussia Dortmund gewinnt Fussball-Knabenturnier 2025

Das 57. Knabenturnier der Nordkurier Mediengruppe in Neubrandenburg hat die D-Jugend von Borussia Dortmund gewonnen. Das Team konnte sich im Finale gegen RB Leipzig mit 3:1 durchsetzen. Drei Teams aus Mecklenburg-Vorpommern waren dabei. Der FC Neubrandenburg sicherte sich Platz sechs, Hansa Rostock kam auf Platz sieben und der Greifswalder FC belegte Rang acht. Die beiden englischen Mannschaften Manchester United und die Glasgow Rangers enttäuschten. Sie belegten die Plätze 11 und 12. Allerdings trainieren und spielen die Kicker zu Hause auch nur auf Kunstrasen, auch in der Halle, so der Veranstalter. Insgesamt waren 12 Teams am Start. Unter anderem mit dabei: Werder Bremen, Bayer Leverkusen, Dynamo Dresden, Union Berlin und der Hamburger SV. Gespielt wurde vor 3.000 Besuchern im ausverkauften Jahnsportforum.

