Stand: 02.10.2024 11:10 Uhr Bootschuppen-Pacht in Neubrandenburg steigt

Die Pachtgebühren für Bootsschuppen in Neubrandenburg werden vom kommenden Jahr an deutlich steigen. Für kleine Boote auf etwa 20 Euro monatlich, für große auf rund 50 Euro. Ziel sei es, die Wasserflächen kostendeckend bewirtschaften zu können, heißt es von der Stadtverwaltung. Kritik gab es zum Beispiel von Mitgliedern des Seesportclub Neubrandenburg. Höhere Pachtgebühren seien für einen gemeinnützigen Verein existenzbedrohend. Nach den Bränden vieler Bootsschuppen am Oberbach musste die Stadt mehr als 800.000 Euro aufwenden, um die Schäden im Wasser zu beseitigen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 02.10.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte