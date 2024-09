Stand: 02.09.2024 10:10 Uhr Bollewick: Feldsteinscheune bei Röbel bleibt jetzt sonntags zu

Die Scheune Bollewick im Kreis Mecklenburgische Seenplatte bleibt jetzt sonntags geschlossen. Hintergrund ist die Bitte der 13 Geschäftsinhaber nach einem wöchentlichen Schließtag, so Bürgermeisterin Styskal. Bisher war die Scheune sieben Tage die Woche geöffnet. Die Besucherzahlen und die Kaufkraft seien jedoch zurück gegangen. Für die Gemeinde, der die Scheune gehört, sei das kein Verlust, weil alle Mieter weiter ihre Miete zahlen, so die Bürgermeisterin. Vielmehr gebe es einen Gewinn- es werde Energie und Personal gespart. Zu den Märkten, zum Beispiel im Advent, sollen die Geschäfte in der Scheune dann auch wieder sonntags geöffnet sein.

