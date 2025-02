Stand: 06.02.2025 13:30 Uhr Böden im Süden der Seenplatte und am Haff noch zu trocken

Die Böden und Gewässer in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns haben sich von früheren Dürrejahren erholt. Laut Umweltministerium hätte sich die Situation dank zahlreicher Niederschläge im vergangenen Jahr entspannt. Ungewöhnlich trockene Bodenwerte gebe es derzeit immer noch in den östlichen Teilen Vorpommerns, im Süden der Seenplatte und in der Mecklenburgischen Schweiz, informierte Minister Till Backhaus. Auf Usedom und am Stettiner Haff wiesen die Werte sogar noch eine extreme Dürre aus. Die Müritz ist gut gefüllt, der Wasserstand in Waren liegt bei 2,13 Meter und damit im Soll.

