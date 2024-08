Stand: 08.08.2024 06:52 Uhr Blau-Weisse Flotte sucht Schiffsführer

Der Fachkräftemangel sorgt bei der Fahrgastschifffahrt in der Seenplatte für Probleme. Bei der Blau-Weissen Flotte in Waren, Malchow und Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fahren derzeit nur acht von 13 Schiffen. Es fehlen vor allem Schiffsführer und Servicekräfte. Ursache sei, dass die Fahrgastschifffahrt ein Saisongeschäft ist, sagt Geschäftsführer Wolf-Dieter Schott. "Die Leute würden gern in unserer Region bleiben, aber weil sie nur acht Monate beschäftigt sind, gehen viele junge Leute dahin, wo sie im Herbst nicht entlassen werden, und die sind dann für uns verloren." Deshalb arbeiten derzeit Rentner als Schiffsführer. Wenn sie nicht mehr aushelfen können, drohe der Blau-Weißen Flotte in der Seenplatte das Aus, befürchtet Schott.

