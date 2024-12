Stand: 31.12.2024 09:00 Uhr Bewohner können sich retten - Doppelhaushälfte nach Brand unbewohnbar

In Jürgenshof bei Malchow ist in der Nacht eine Doppelhaushälfte in Brand geraten. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Malchow, Alt Schwerin und Nossentiner Hütte - mit 80 Einsatzkräften. Die Bewohner der Doppelhaushälfte, ein 80-jähriger und seine 66-jährige Ehefrau konnten ihr Haus selbstständig und unverletzt verlassen. Da das Wohnhaus derzeit unbewohnbar ist, kamen sie vorerst bei Angehörigen unter. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 150.000 Euro.

