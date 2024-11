Stand: 20.11.2024 07:06 Uhr Beratungsstelle für Kinder- und Jugendhilfe in Neubrandenburg

In Neubrandenburg wird eine unabhängige Beratungsstelle für die Kinder- und Jugendhilfe eingerichtet. Das neue Hilfsangebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und Familien im ganzen Land. Sie sollen bei Konflikten mit der Kinder- und Jugendhilfe Informationen, Beratung und Vermittlung erhalten. "Wir wollen damit die Rechte von jungen Menschen und Personensorgeberechtigten stärken und ihnen einen unabhängigen Ort bieten", sagt Sozialministerin Stefanie Drese (SPD). Betrieben wird die neue Anlaufstelle vom Verein "Ombudschaft für Kinder, junge Menschen, und Familien MV". Er hatte das Sozialministerium mit seinen Fachkräften überzeugt. "Wir stehen an der Seite der Betroffenen", so eine Vereinssprecherin. In der Fachhochschule Neubrandenburg wird am Mittwoch ein Fachtag mit dem Thema "Ombudschaftliche Vertretung in der Kinder- und Jugendhilfe“ abgehalten. Die Beratungsstelle öffnet Ende November. Sie ist zunächst für die Dauer von drei Jahren vom Land finanziert.

