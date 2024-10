Stand: 30.10.2024 09:35 Uhr Beisetzung Rainer Prachtl: Flaggen landesweit auf halbmast

Der frühere Landtagspräsident Rainer Prachtl wird am Mittwoch in Neubrandenburg im Kreise seiner Familie beigesetzt. Deshalb hat Landesinnenminister Pegel landesweite Trauerbeflaggung angeordnet, also wehen die Fahnen an öffentlichen Gebäuden in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Tag auf halbmast. So ist es auch am 12. November zum Staatstrauerakt in Gedenken an den Politiker geplant. Prachtl war ab 1990 der erste Präsident des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern und hat an der Ausarbeitung der Landesverfassung mitgewirkt. Viele Jahre engagierte er sich auch sehr stark im sozialen Bereich. Am 12. Oktober war er im Alter von 74 Jahren überraschend gestorben.

