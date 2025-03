Stand: 17.03.2025 06:23 Uhr Baustellen behindern Verkehr an der Seenplatte

Ab Montag behindern mehrere Baustellen den Verkehr in der Region. In Blankensee bei Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Die Straße wird saniert. Eine Umleitung über Möllenbeck, Neustrelitz und Wanzka ist ausgeschildert. In Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist der Gülzower Damm teilweise gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Fernwärmetrasse, diese dauern voraussichtlich bis zum Sommer. Die Zufahrt zum Zentrum von Stavenhagen ist über diesen Weg nicht möglich. In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist die Brücke zur Museumsinsel "Hanseviertel" wegen Sicherungsarbeiten bis Ende März gesperrt. Auch der Parkplatz am Anleger wird während der Brückensanierung geschlossen. Frühestens in zwei Jahren soll die Brücke abgerissen und neu gebaut werden. Der Grund: tragende Bauteile sind stark verrostet.

