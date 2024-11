Stand: 24.11.2024 11:45 Uhr Baumfällarbeiten bei Carpin

Auf der Bundesstraße 198 kann es in der kommenden Woche zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Grund: das Nationalparkamt Müritz lässt Bäume entfernen, die für den Verkehr gefährlich werden könnten. Die Arbeiten sind geplant in der Zeit vom 27. bis 29. November zwischen dem neuen Funkturm und Dianenhof bei Carpin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Dabei könne es zu kurzen Vollsperrungen kommen, so das Nationalparkamt Müritz.

