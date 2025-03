Stand: 21.03.2025 07:42 Uhr Baumesse Bud Gryf beginnt in Stettin

Bud Gryf - so heißt die größte Baumesse Westpommerns. In der Stettiner Netto-Arena zeigen bis Sonntag rund 120 Aussteller Neues aus Bauindustrie, Energiewirtschaft und Innenarchitektur. Um erneuerbare Energie als Chance für die Region geht es am Freitag bei einer Konferenz. Grüne Energien machen mittlerweile ein Drittel der Energieerzeugung Polens aus, heißt es vom Marschallamt der Woiwodschaft Westpommern. Geplant sind zahlreiche Workshops und Vorführungen. Darin geht es zum Beispiel darum, wie Möbel restauriert und wie im Winter Energie gespart werden kann. Weitere Themen sind innovatives Dämmmaterial, Holz als Baustoff und Wärmepumpen. Die Bud Gryf gibt es seit mehr als 30 Jahren. Die IHK Neubrandenburg bietet über ihr Haus der Wirtschaft in Stettin interessierten deutschen Unternehmern an, sich über die Messe in der Netto-Arena führen zu lassen. Der Eintritt und das Parken auf dem Messegelände sind frei.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte