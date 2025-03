Stand: 13.03.2025 17:30 Uhr Bauaufträge vergeben: Penkuns Schloss soll schöner werden

Die Sanierung des Schlosses in Penkun (Kreis Vorpommern-Greifswald) geht weiter. Die Stadtvertretung hat am MIttwoch die Aufträge für die Bauarbeiten an Unternehmen vergeben. Für die Kleinstadt ist die schrittweise Erneuerung des Schlosses ein Großprojekt. 945.000 Euro Fördermittel kommen vom Bund. Weitere 300.000 Euro steuert die Stadt selbst bei. Geplant sind Arbeiten am Dach, der Fassade sowie an den historischen Fußböden. Bevor die Restaurierung beginnt, soll es am Schloss noch ein großes Spektakel geben. Vom 21. bis 23. März feiert Penkun am Schlosssee das vierte Mittelalterfest. Die Gemeinde im Südosten Vorpommerns ist mit rund 1.800 Einwohnern eine der kleinsten Städte Deutschlands.

