Bargeldloses Bezahlen: Neues Angebot bei Vorpommern Rufbussen

In der Region um Jarmen und Tutow (Kreis Vorpommern-Greifswald) kann der Rufbus künftig auch sonnabends gebucht werden. Möglich ist das ab 1. Mai. In der Region Uecker-Randow gibt es dieses Angebot bereits. Zudem können Fahrgäste in den Rufbussen im Kreis Vorpommern Greifswald ab sofort bargeldlos bezahlen. Ein neu installiertes System unterstützt Zahlungen mit EC- und Kreditkarte sowie Apple Pay und Google Pay. Einige Fahrgäste hätten das neue Angebot bereits genutzt, so der Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (VVG), Dirk Zabel. Die VVG hat die Fahrzeuge eigenen Angaben zufolge ohne Förderung und auf vollständige Eigeninitiative technisch aufgerüstet. In der Mecklenburgischen Seenplatte ist das kontaktlose Zahlen noch nicht möglich und Rufbusse fahren dort ausschließlich montags bis freitags.

