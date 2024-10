Stand: 04.10.2024 15:19 Uhr Bärenwald Müritz: Braunbär Balou ist tot

Im Bärenwald Müritz in Stuer (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist Braunbär Balou gestorben. Er sei eingeschläfert worden, teilte eine Sprecherin des Bärenwaldes Müritz mit. Das 22 Jahre alte Tier musste wegen einer Gelenkveränderung schon länger behandelt werden. Zuletzt verschlechterte sich Balous Zustand, so dass er zunehmende Beschwerden beim Umherstreifen in seinem Gehege hatte, heißt es. Röntgen- und CT-Untersuchungen hätten ergeben, dass kein schmerzfreies Leben mehr für Balou möglich gewesen sei. Er ist der zweite Braunbär, der dieses Jahr in Stuer gestorben ist. Im Juli musste Bärin Dushi nach einem Oberschenkelbruch eingeschläfert werden.

