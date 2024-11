Stand: 26.11.2024 07:54 Uhr B108 bei Waren: Auto stößt mit zwei Wildschweinen zusammen

Auf der Bundesstraße 108 nördlich von Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) stieß am Montagabend ein 48-jähriger mit seinem Auto zwischen Marxhagen und Baumgarten mit zwei Wildschweinen zusammen. Der Autofahrer erlitt dabei laut Polizei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Wildschweine verendeten noch an der Unfallstelle. Den Schaden am nicht mehr fahrtüchtigen Auto schätzt die Polizei auf 15.000 Euro.

