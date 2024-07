Stand: 18.07.2024 13:28 Uhr Autoposer auf regennasser Fahrbahn

Am Mittwoch gegen 21 Uhr beobachteten Polizisten in Neustrelitz ein Fahrzeug, das immer wieder stark beschleunigte und bei regennasser Fahrbahn die Reifen zum Durchdrehen brachte. Auf Höhe des Kreisverkehrs am Kühlhausberg driftete das Fahrzeug mehrfach und das Heck brach aus. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr rutschte der PKW dann rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte den Grünstreifen. Das Auto wurde von den Beamten an einer Tankstelle in der Strelitzer Chaussee entdeckt. Es befanden sich mehrere männliche Personen im Alter von 18 bis 21 Jahren an dem Fahrzeug. Wer gefahren ist blieb unklar. Es wird nun wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

