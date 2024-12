Stand: 18.12.2024 15:27 Uhr Auffahrunfall und Unfall mit Polizeiauto in Neubrandenburg

Am Mittwochvormittag ist es in Neubrandenburg zu zwei Unfällen gekommen. Zunächst gab es einen Auffahrunfall an einer Ampel in der Demminer Straße an der Kreuzung Kranichstraße. Verletzt wurde niemand. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Auf dem Weg zum Unfallort ereignete sich ein weiterer Unfall. Ein Transporter hatte laut Polizei den vorbeifahrenden Streifenwagen übersehen. Zur Verhinderung einer Kollision wich das Polizeiauto nach rechts aus, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und kam durch den Aufprall in der Mitte der Straße zum Stehen. Kurz nach der Kontrolle des Transporters durch zwei Beamte bekam ein Polizist gesundheitliche Probleme und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden.

