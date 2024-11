Stand: 19.11.2024 15:07 Uhr Auch Björn Bromberger will Oberbürgermeister in Neubrandenburg werden

Björn Bromberger, der frisch gebackene Vorsitzende des Neubrandenburger CDU-Ortsverbandes, will ebenfalls für den Posten des Oberbürgermeisters kandidieren. Damit gibt es bislang zwei mögliche Kandidaten aus den Reihen der CDU. Neben Bromberger, der Lehrer ist, hat auch Frank Benischke seinen Hut in den Ring geworfen. Benischke ist seit 1991 Geschäftsführer der stadteigenen Wohnungsgesellschaft Neuwoges. Wer letztlich mit den Ticket der CDU kandidiert, entscheidet dann zu gegebener Zeit eine Mitgliederversammlung, so Bromberger. Am 11. Mai 2025 soll in Neubrandenburg ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Die Wahl wird nötig, weil der derzeitige Amtsinhaber Silvio Witt seinen Rücktritt zum 31. Mai erklärt hat.

