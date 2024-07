Stand: 11.07.2024 10:48 Uhr Neue Fraktion in der Stadtvertretung Burg Stargard

Am Mittwochabend hat sich die Stadtvertretung in Burg Stargard (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erstmals nach den Kommunalwahlen getroffen. Als neue Vorsteherin wurde Katja Sievert von der Wählergruppe Stargard 2030 gewählt. Zusammen mit der SPD, der Linken und der Wählergruppe Aktives Stargard bildet diese die neue Stargarder Fraktion. Sievert hatte sich in der geheimen Wahl knapp gegen Stefan Philipp (CDU) durchsetzen können. Als erster Stellvertreter wurde Andreas Rösler (AfD) gewählt, zweiter Stellvertreter ist Einzelbewerber Michael Lüttke (parteilos). Im Hauptausschuss erhalten CDU, AfD und die Stargarder Fraktion jeweils drei Sitze. In den weiteren Ausschüssen verzichtet die AfD auf einen Sitz, sodass die CDU und die Fraktion Stargard je drei Sitze erhalten, die AfD zwei.

