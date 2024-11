Stand: 25.11.2024 11:40 Uhr Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Zum "Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" ist am Montag vor dem Rathaus in Neubrandenburg eine spezielle Fahne gehisst worden. Sie ist orange, trägt den Schriftzug "Stopp - für ein Leben ohne Gewalt" und wurde von mehreren regionalen Gleichstellungsbeauftragen in Mecklenburg-Vorpommern entworfen. Aus dem gleichen Anlass gibt es mehrere Veranstaltungen in der Region, z.B. in der St. Marien-Kirche in Waren. Eine aktuelle Studie des Bundeskriminalamtes zeigt, dass die Zahl der weiblichen Opfer von häuslicher Gewalt in Deutschland im vergangenen Jahr erneut gestiegen ist - auf mittlerweile mehr als 180.000.

