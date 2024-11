Sendedatum: 14.11.2024 16:30 Uhr Polizei warnt vor Unbekannten, die Transporter aufbrechen

Die Polizei sucht nach einem oder mehreren Unbekannten, die Transportfahrzeuge aufgebrochen haben. Im Bereich Röbel und in Mirow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gab es in der Nacht zu Mittwoch und tagsüber insgesamt fünf Aufbrüche von Transportern. Aus den Fahrzeugen sei Werkzeug gestohlen worden. Der Schaden durch die Diebstähle liegt bei insgesamt rund 16.000 Euro. Die Taten ereigneten sich in Priborn, Lexow, Röbel und Mirow. Nach Angaben der Polizei handeln die Täter immer wieder ähnlich. Meist nehmen sie sich Firmentransporter vor, die Mitarbeiter für den Weg zu Aufträgen nutzen und nach Feierabend in der Nähe des Wohnortes abstellen. Die Kriminalpolizei hofft auf Hinweise von möglichen Zeugen. Die Beamten empfehlen, mit Werkzeug beladene Transporter möglichst in Garagen oder auf verschlossenen Hinterhöfen zu parken.

