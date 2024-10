Stand: 14.10.2024 16:10 Uhr Schüsse aus Schreckschusspistole in Röbel

Ein 25-Jähriger soll am Wochenende in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Die Polizei war alarmiert worden, weil am Hafen und an der Müritzpromenade Knallgeräusche zu hören waren. Nach einer Täterbeschreibung von Zeugen entdeckten die Beamten kurze Zeit später den Deutschen. Er hatte eine Schreckschusspistole dabei. In seiner Nähe fanden die Polizisten verschossene Patronen. Gegen den 25-Jährigen läuft jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.

