Stand: 26.02.2025 15:17 Uhr Anklage nach Schießerei in Neubrandenburg

Nach einer Schießerei im Oktober 2024 in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) erhebt die Staatswaltschaft Anklage gegen einen 23-Jährigen. Das bestätigte eine Sprecherin. Dem Verdächtigen wird vorgeworfen, im Bereich der sogenannten Löwenvilla am Neubrandenburger Stadtring zwei Männer mit Schüssen teils lebensbedrohlich verletzt zu haben. Der mutmaßliche Täter war zunächst untergetaucht, stellte sich aber später der Polizei. Er sitzt in Untersuchungshaft und wird wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 26.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte