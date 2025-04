Stand: 23.04.2025 15:24 Uhr Angriff auf junge Männer in Neubrandenburg

Die Polizei wurde gestern Abend per Notruf zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen an den Brodaer Strand in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) gerufen. Drei Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren hatten laut Polizei einen 15- und einen 17-jährigen Jungen angegriffen und verletzt. Kurz darauf konnte die Polizei die drei Tatverdächtigen in der Nähe aufgreifen, zwei von ihnen waren betrunken. Die Beschuldigten wurden wegen Körperverletzung angezeigt.

