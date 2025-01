Stand: 08.01.2025 16:53 Uhr Angriff auf 15-Jährigen in Neustrelitz: Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 15-Jähriger am Dienstag von drei Unbekannten in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) angegriffen wurde, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen. Die Tatverdächtigen sollen den Jugendlichen in der Straße Am Tiergarten auf der Höhe des Wildhofes gegen 13.30 Uhr angegriffen haben, teilte die Polizei mit. Er wurde mit Verletzungen im Gesicht und Oberkörper ins Krankenhaus gebracht. Eine erste Fahndung nach den drei Männern im Stadtgebiet war erfolglos. Einer von ihnen trug laut Polizei eine auffällig grüne Daunenjacke, die durch die Auseinandersetzung vermutlich beschädigt wurde. Bislang ist nicht bekannt, warum der Jugendliche angegriffen wurde.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.01.2025 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte