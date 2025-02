Stand: 22.02.2025 06:00 Uhr Altentreptow: Angler befreien Gewässer von Müll

In Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wollen Anglerinnen und Angler am Sonntagvormittag an Gewässern Müll sammeln, Totholz entfernen und Schilfrohr schneiden. Damit beteiligen sie sich am landesweiten "Tag der Gewässerpflege". Jedes Jahr fordert der Landesanglerverband seine 600 Mitgliedsvereine dazu auf, in den kommenden Wochen und Monaten Pflegearbeiten an Seen und Flüsse zu betreiben und etwas für den Schutz der Natur zu tun. In Altentreptow beginnt der Arbeitseinsatz am Sonntag um 8 Uhr am Anglertreff. Freiwillige sind willkommen.

