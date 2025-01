Stand: 03.01.2025 07:35 Uhr Alt Schwerin: 61-Jährige parkt betrunken auf fremden Grundstück

Am Donnerstagnachmittag ist in Alt Schwerin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Frau schlafend in ihrem Auto auf einem fremden Grundstück gefunden worden. Der Besitzer des Grundstückes hatte die 61-Jährige in ihrem Auto entdeckt. Weil er den Eindruck hatte, dass sie betrunken war, nahm er ihr, laut Polizei, den Autoschlüssel ab. Die Polizei fand im Fahrzeug mehrere leere Alkoholflaschen. Die 61-Jährige sei von Berlin auf dem Weg nach Bützow gewesen. Der Atemalkoholtest zeigte rund drei Promille an. Den Autoschlüssel musste die 61-Jährige abgeben. Gegen sie wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

