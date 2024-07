Stand: 29.07.2024 10:58 Uhr Algerier beim Diebstahl im Supermarkt erwischt

Ein 28-jährige Algerier hat die Neubrandenburger Polizei in den vergangenen Wochen wiederholt beschäftigt. Die Tatvorwürfe belaufen sich überwiegend auf Eigentumsdelikte verschiedenster Art. Am vergangenen Sonnabend hat er gemeinsam mit einem Mauretanier in einem Supermarkt versucht Lebensmittel zu entwenden. Es kam zu einer Rangelei mit einem Zeugen. Jetzt haben Polizei und Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erwirkt. Der zweite vorläufig festgenommene Tatverdächtige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

