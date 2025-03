Stand: 13.03.2025 06:10 Uhr Abstimmung in Ueckermünde über touristische Umgestaltung

Die Stadtvertretung Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) will am Donnerstagabend über das Konzept für die weitere touristische Entwicklung der Stadt zum Jubiläum "100 Jahre Haffbad 2027" abstimmen. Dabei sollen die östlichen Strand- und Uferbereiche einschließlich Nebenflächen des Fischereihafens bis zum Industriehafen Berndshof umgestaltet werden. In den zurückliegenden Jahren hatte es mehrere Diskussionen und Änderungen dazu gegeben. Außerdem müssen die Stadtvertreter über den Haushalt für dieses Jahr entscheiden. Derzeit hat Ueckermünde ein Minus von über 1,8 Millionen Euro in der Kasse. Das Eigenkapital beträgt gut 30 Millionen Euro. Für Investitionen gibt die Stadt knapp 1,3 Millionen Euro für Kredite aus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte